Dopo Halloween, la politica si scatena sulla Befana

VALENZA - Due mesi fa erano Halloween e il festival celtico a far discutere. L'evento, annunciato dal Comune, i cui dettagli non sono mai stati esplicitati, alla fine non si era tenuto, impedito dai Dpcm.

Adesso un'altra iniziativa ha dato da parlare ai valenzani, politici e non solo. Si tratta della sfilata della befana in pick-up, sulla quale si è scatenata l'ironia delle pagine di satira legate alla città orafa. Il tema, comunque, non è stato "solo" buttato in caciara. Intanto, visto che di certo domani Valenza e tutt'Italia saranno ancora zona rossa, il Comune ha corretto il tiro: l'evento non sarà il giorno dell'Epifania ma il giorno successivo, il 7 gennaio. Colpa di un refuso hanno spiegato da Palazzo Pellizzari.

IL COVID-19 NON FERMA LA BEFANA A VALENZA Il covid-19 non ferma la Befana a Valenza. Giovedì 7 gennaio dalle ore 16 alle... Pubblicato da Maurizio Oddone Sindaco su Lunedì 4 gennaio 2021

I dubbi sollevati da alcuni valenzani sono, oltre che sulla fattibilità di un evento (rispetta o meno i Dpcm?) anche sulla sua opportunità, sul fatto che si rischino assembramenti.

Perplessità sono state sollevati (dai social) anche dagli esponenti politici della minoranza di centro sinistra. Non si è rinunciato comunque al tono ironico.