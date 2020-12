Il centrosinistra ammonisce il sindaco: «Il confronto democratico non si fa sui social»

VALENZA - Alla vigilia di Natale i gruppi consiliari del Partito Democratico e di Valenza Futura hanno presentato un ordine del giorno sull'adozione del "Nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale".



Non se ne parlerà però questa sera nella seduta convocata alle ore 21, per il disappunto dei due gruppi («come la democrazia suggerirebbe» dicono): «Nonostante il documento fosse stato protocollato nei termini previsti, il Presidente del Consiglio (Angelo Spinelli nda) in accordo con l’amministrazione ha ritenuto opportuno rimandarlo ad un Consiglio Comunale successivo.

Ci auguriamo che tale "diniego" possa portare ad una condivisione del documento presentato anche da parte della maggioranza».

Nel frattempo si torna sulle recenti dichiarazioni del sindaco Maurizio Oddone sull'ex Mauriziano: «Il sindaco risponde a parte dei rilievi del nostro ordine del giorno. Ci teniamo a ricordare al Sindaco che la Tv e i social media non sono il luogo del confronto democratico e istituzionale e che fino a prova contraria è il Consiglio comunale il luogo istituzionale cardine del confronto democratico e della rappresentanza cittadina. Rimaniamo inoltre in attesa di quanto richiesto in Commissione Bilancio e Controllo al Presidente del Consiglio, ovvero del formale diniego all'inserimento del nostro ordine del giorno con illustrate le motivazioni e la normativa di riferimento, al fine di valutare l'opportunità di azioni successive a tutela della rappresentanza democratica delle vari forze politiche nel contesto del Consiglio Comunale».