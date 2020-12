La neve fa tardare i vaccini di 24 ore

TORINO - La Regione ha appena reso noto che l’arrivo delle 40mila dosi di vaccino in Piemonte, programmato per domani, slitta a mercoledì 30 dicembre per ragioni logistiche legate alla neve. L'annuncio è stato fatto nel corso della riunione in videoconferenza con la struttura commissariale a Roma, che si è appena conclusa.