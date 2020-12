Valenza prende posizione: ecco l'ordinanza contro l'abbandono di rifiuti

VALENZA - Il ‘Divieto di abbandono rifiuti a tutela dell’igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano’ è oggetto di un’ordinanza emessa e firmata il 22 dicembre dal sindaco di Valenza, Maurizio Oddone.

In virtù del provvedimento è vietato abbandonare e depositare rifiuti di qualunque natura sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; depositare ai piedi degli appositi cassonetti/contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, qualsiasi tipologia di rifiuto seppur chiusa in sacchetti; utilizzare cassonetti/contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti, in modo non conforme e nel rispetto della tipologia del rifiuto da conferire; incendiare rifiuti sia su aree pubbliche che su aree private; abbandonare e/o depositare rifiuti non conferibili nei cassonetti (ingombranti, mobili, legno, apparecchi domestici, materiale ferroso, imballaggi); conferire materiali che per dimensioni, consistenza ed altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per gli utenti e gli addetti al Servizio di raccolta; rimuovere e/o spostare in modo arbitrario cassonetti per rifiuti di qualsivoglia tipologia e capacità; estrarre rifiuti dai cassonetti, dai cestini portarifiuti e dai contenitori per la raccolta differenziata.

L'Amministrazione incontra in questo modo le richieste avanzate dai volontari di Salviamo il nostro Verde che da tempo compiono veri e propri raid di pulizia nelle zone più degradate della città: «Chiediamo all'amministrazione comunale di insistere - anzi, di martellare - sulla formazione di una coscienza civica ed ecologica, e contestualmente di iniziare davvero a sanzionare la sfacciata e consapevole inciviltà, alla quale non è possibile trovare scuse» l'appello lanciato nei giorni scorsi.

L’ordinanza prevede che in violazione delle disposizioni contenute dall’ordinanza venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 25 e 500.

Il provvedimento demanda alla polizia locale di Valenza il controllo, la sorveglianza, l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle misure sanzionatorie e agli altri organi competenti la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni.

«L’impegno preso è stato ed è quello di una città bella, accogliente, attrattiva e sicura – dice il Sindaco Maurizio Oddone – e questa ordinanza è lo strumento indispensabile per poter iniziare ad applicare le sanzioni nei confronti di coloro che violano le norme sull’abbandono dei rifiuti».