A Valenza a Natale c'è un dono per tutti con il "Regalo Sospeso"

VALENZA - In vista del Natale la Consulta Comunale del Volontariato di Valenza ha promosso l'iniziativa 'Regalo Sospeso' con il Patrocinio del Comune, in collaborazione con la 'San Vincenzo' di Valenza e con la gentile partecipazione dei negozi 'Il Castello di Vavalà' e 'Toystore', le Cartolerie 'Novufficio', 'Ricci' e 'TreBi', la Cartolibreria 'Giordano' presso i quali sarà possibile aderire mediante un'offerta in denaro o l'acquisto di un giocattolo o di altro articolo regalo.

Quanto raccolto sarà affidato ai volontari dell’associazione ‘San Vincenzo’ che si faranno carico della distribuzione ai bambini delle famiglie assistite.

Spiega Federico Violo, presidente della Consulta: “i più piccoli in questi mesi hanno pagato, e i loro genitori con loro, un prezzo alto, in termini di socialità e relazioni, al giusto rispetto delle norme sul distanziamento finalizzate al contenimento della presente pandemia. Per questo abbiamo pensato alle famiglie assistite dall'associazione 'San Vincenzo' e ai loro bambini, a cui come comunità siamo chiamati ad essere vicini. Il Santo Natale infatti rappresenta un momento di speranza per tutti, ma sappiamo bene che è una ricorrenza che assume un significato particolare proprio per i bambini e un regalo ad un bambino vuol dire portare la luce della gioia nel cuore di una famiglia. Desideriamo anche mostrare attenzione verso il lavoro dei commercianti valenzani di cui è encomiabile la laboriosità e sui quali è importante che tutti noi, come cittadini e clienti, continuiamo a credere ed investire. Indirizzo all'Assessore al Volontariato Rossella Gatti e all'Assessore al Commercio Alessia Zaio la gratitudine della Consulta, e mia personale, per il sostegno che sin da subito hanno offerto a questa iniziativa e rivolgo un sincero ringraziamento ai negozi aderenti per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Questo è il Volontariato in cui crediamo e per il quale continueremo ad operare, un Volontariato capace di mettere sempre al centro le reali necessità delle persone, con concretezza ed impegno. In una parola un Volontariato capace di aiutare a costruire una comunità”.