Bimbi e nonni, lontani ma vicini per il Natale

VALENZA - Le nonne e i nonni dell'Uspidalì stanno combattendo una battaglia importantissima e lo stanno facendo lontano dall'affetto dei cari. Per questo motivo l'associazione Mano nella Mano ha coinvolto i bimbi per far sentire loro vicinanza con un video e un'iniziativa.

L'obiettivo è quello di realizzare 90 angioletti che saranno donati in tutta sicurezza proprio agli anziani dell'Uspidalì. Dall'associazione un ringraziamento «La responsabile Daniela Bocca, l'Amministrazione, il personale e le famiglie per la grande sensibilità».