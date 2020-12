Vinto il Covid... si può ordinare

ALESSANDRIA - Un mese oltre il previsto, ma ora ci siamo: i diaconi Santiago Ortiz e Domenico Bellomo diventeranno sacerdoti. L'ordinazione di don Santiago avverrà lunedì 7 dicembre alle ore 15.30 nella cattedrale di Alessandria; quella di don Domenico il giorno successivo, festa dell'Immacolata, stesso luogo, stessa ora.

Se i programmi saranno rispettati, don Santiago celebrerà la prima messa l'8 dicembre alle ore 11, nella sua parrocchia "storica", quella di San Giovanni Evangelista al quartiere Cristo; alle 18.30, invece, celebrerà in duomo a Valenza, la città in cui operativo ormai da tempo e dove, braccio destro di don Giuseppe Bodrati, si dedica, in particolare, alle attività giovanili.

La prima messa di don Domenico, invece, sarà molto probabilmente alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria, in via Monteverde.

Il posticipo di un mese è dovuto all'emergenza Covid: sia il vescovo Guido Gallese, che presiederà le funzioni di ordinazione, che don Santiago sono stati contagiati dal virus. Problemi superati, ora. Dunque, si può procedere.