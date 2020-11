"Libri da asporto": il servizio della biblioteca Civica di Valenza

VALENZA – A partire da mercoledì 2 dicembre, per essere più vicini ai lettori rispettando sempre le limitazioni imposte dalla situazione attuale, la biblioteca Civica di Valenza ha deciso di attivare il servizio di “Libri da asporto” per poter consegnare libri, riviste, fumetti e Dvd.

Per usufruire del servizio sarà possibile prenotare i volumi richiesti telefonando al numero 0131 949286 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00, oppure scrivendo una email a biblioteca@comune.valenza.al.it. Una volta fatta la prenotazione saranno fissati una data e un orario per il ritiro che avverrà presso la sede della biblioteca in Piazza XXXI Martiri, 1.

I lettori possono consultare l’elenco completo dei volumi posseduti dalla biblioteca selezionando la Civica di Valenza sul sito dedicato.