Compra su internet i cerchioni ma li paga 4 volte: denunciato il truffatore

SAN SALVATORE - I Carabinieri di San Salvatore, al termine degli accertamenti scaturiti dalla presentazione di una querela, hanno denunciato per truffa un 37enne di Teramo, con numerosi pregiudizi di polizia, responsabile di avere raggirato la vittima nel corso della compravendita di quattro cerchioni per autovettura su una nota piattaforma web di e-commerce, inducendola a effettuare quattro distinte operazioni da 500 euro ciascuna in luogo dell’unica necessaria.