Tamponi, cosa succede

ALESSANDRIA - Da mercoledì al "drive in" dell'ospedale Mauriziano di Valenza è possibile sottoporsi al cosiddetto "tampone rapido", cosa che lunedì dovrebbe essere consentita anche a chi si rivolge ai distretti Asl di Acqui Terme e Tortona.

In provincia di Alessandria, secondo l'AslAl, vengono effettuati complessivamente circa mille tamponi al giorno, molti dei quali, appunto, ai "drive in", allestiti in tutti i centri zona (l'ultimo, quello di Valenza, si occupa anche dei residenti nel distretto sanitario di Felizzano). La nostra provincia è stata tra le prime (il 26 febbraio, al Patria) ad avviare il servizio che consente il prelievo direttamente in auto. L'esito viene comunicato ai medici di famiglia nel giro di 48 ore; per i "tamponi rapidi", invece, è sufficiente un quarto d'ora.

I medici di famiglia restano fondamentali. Sono loro, infatti, che hanno accesso alla piattaforma delle prenotazioni, e sono loro, come detto, che ricevono i referti, questo per evitare (inutili e dannose) iniziative autonome da parte dei pazienti.

I "drive in" funzionano" dalle 9 alle 15, tutti i giorni. Sono allestiti ad Alessandria (Patria), Valenza (Mauriziano), Tortona (Asl, ex caserma Passalacqua), Casale (Cinelandia) e nei pressi dei distretti Asl di Acqui Terme, Novi Ligure e Ovada. Ogni cinque minuti si effettua un tampone.