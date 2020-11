Alessandria conta 43 positivi in più, solo Ovada è stabile

ALESSANDRIA - Nell'arco delle ventiquattr'ore tra sabato e domenica, altri 43 positivi in più ad Alessandria, che arriva a un totale di 986. In provincia, segue Novi Ligure con 223 (+42), quindi Acqui Terme con 187 (+9), Casale Monferrato con 184 (+8), Valenza con 142 (+20), Tortona con 121 (+6) e Ovada 94 (-).

In Piemonte, invece, Torino aumenta ancora in maniera vertiginosa: altre 120 persone contagiate dal Sars-Cov-2, per un totale di 9.779. Seguono Alessandria con 986 (+43), Novara con 975 (+10), Cuneo con 744 (+23), Asti con 741 (+34), Biella con 410 (+11), Vercelli con 406 (+18) e Verbania con 229 (+5).