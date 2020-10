Preleva da Instagram la foto di una donna e la pubblica su un sito porno: denunciato

VALENZA - I Carabinieri di Valenza hanno deferito in stato di libertà un 36enne di Marsala con pregiudizi di polizia per diffamazione a mezzo stampa e diffusione di dati sensibili senza il consenso dell’interessata, dopo la querela sporta dalla parte lesa. L’uomo, da accertamenti e analisi degli accessi a un noto social network, ha pubblicato su un sito pornografico la fotografia in costume da bagno della denunciante, estrapolandola senza consenso dal profilo Instagram della stessa.