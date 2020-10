+41 ad Alessandria, contagi in crescita anche nell'Acquese

ALESSANDRIA - In un giorno nel solo Comune di Alessandria i positivi da coronavirus accertati sono saliti di 41 unità, il balzo più importnate rispetto a tutte le altre città centro zona della provincia. Ad Acqui tra il 28 e il 29 ottobre si è registrato un +14, Ovada +7, Valenza +5. In tutti i sette Comuni il conto è in ascesa.

In percentuale, il capoluogo mantiene il rapporto più alto sulla popolazione residente, seguito da Ovada e Acqui.

A livello regionale è sempre Torino, naturalmente, a far registrare i numeri assoluti più alti: 344 in un giorno, seguito da Novara +46, poi Alessandria.