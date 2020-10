Dopo le polemiche il Dpcm e l'epidemia: niente Halloween a Valenza

VALENZA - Se ne era discusso, principalmente sui social, all'annuncio del Comune di Valenza della volontà di organizzare alcuni appuntamenti in occasione della notte di Halloween. Si era discusso eccome, con tanto di querelle sulla pagina istituzionale di Palazzo Pellizzari: due giorni di botta e risposta, di "ban" e sfottò, su altre pagine. Tutto svanito quest'oggi alla notizia (prevedibile) che con l'aggravarsi della crisi epidemiologica e dopo l'ultimo Dpcm, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare ogni evento pubblico per Halloween per il prossimo fine settimana.