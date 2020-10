Con l'ultimo Dpcm il Cineteatro Sociale rinvia la stagione

VALENZA - Il Dpcm dello scorso 24 ottobre costringe il Cineteatro Sociale a rimandare l'avvio della stagione "Apre" previsto per venerdì 30 ottobre con lo spettacolo "Souvenir" che avrebbe portato sul palco di Valenza Francesca Reggiani e Massimo Olcese, così come a sospendere la programmazione cinematografica del mercoledì sera. Coloro che hanno già acquistato i biglietti saranno contattati per ricevere indicazioni in merito. La nuova programmazione degli spettacoli verrà comunicata con sollecitudine non appena si riceveranno nuove indicazioni dal Governo.

«E' un momento molto duro per lo spettacolo dal vivo ma come dimostrato dagli studi condotti da AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) il teatro si è dimostrato un luogo "sicuro" (su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati nel periodo che va dal 15 giugno ad inizio ottobre, si registra un solo caso di contagio da Covid 19) per questo si spera di poter tornare presto ad aprire il sipario del Teatro Sociale» fanno sapere dal teatro in una nota.

Non subiscono variazioni invece le attività di Valenza Pedagogica: confermate le lezioni di chitarra con Antonino Salamone e i corsi di teatro con Luca Zilovich, nonchè altre pratiche compatibili con l'ultimo decreto governativo.