Ripartono da mercoledì le serate di cinema al "Sociale" di Valenza

VALENZA - Nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza, riprende la tradizionale programmazione del mercoledì Sera del CineTeatro Sociale di Valenza. Il film inaugurale della stagione 2020, mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00, è “Si muore solo da vivi”, una commedia italiana sulle seconde occasioni, prima prova registica per Alberto Rizzi con Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Ugo Pagliai.

Dopo il terremoto che gli ha portato via il fratello e la cognata Orlando ha smarrito ogni direzione. Rintanato in una baracca su Po, lui che era stato il frontman della band Cuore aperto non suona più, e non riesce a tenersi un lavoro. I suoi genitori non sanno come scuoterlo dall'impasse, anche perché Orlando ha la responsabilità di Angelica, la nipotina undicenne rimasta orfana. Ma lui continua a vivere di ricordi, su tutti quello di Chiara, la donna della sua vita ora in procinto di sposarsi con un altro. A dare una scossa, questa volta positiva, alla sua vita sarà Giusi Granaglia, la ex manager musicale che lo spingerà a rimettere insieme i Cuore aperto. E' indispensabile la prenotazione: biglietteria@valenzateatro.it - 0131 920154