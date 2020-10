Sicurezza scuole: in arrivo 4,8 milioni per la nostra provincia

ALESSANDRIA - Altri 4.821.804,76 euro per la sicurezza delle scuole alessandrine: la novità di questi giorni è un decreto interministeriale, già firmato dal ministro Lucia Azzolina (Movimento 5 Stelle) e ora controfirmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, che assegna agli enti locali 855 milioni per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. In totale, 104 enti saranno finanziati con questo stanziamento: al Piemonte sono destinati 53.762.067 euro.