Icardi da Oddone con l'auto della Regione? Interviene anche Furia

VALENZA - Anche il segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia interviene sulla querelle legata alle visite a Valenza dell'assessore regionale Icardi. «Se quanto contenuto nella lettera rivolta al Presidente Cirio da parte del sindaco di Valenza Barbero fosse confermato, ci troveremmo di fronte ad un comportamento inaccettabile - dice l'esponente Dem - Sembra infatti che questa mattina l'Assessore Icardi si sia recato a Valenza per un'iniziativa di campagna elettorale, tenutasi nella sede della Lega. Fin qui niente di male, se non fosse che l'Assessore si sarebbe presentato con l'auto di servizio della Regione» dice Furia in una nota, correlata dalla foto dell'auto, già diffusa qualche ora fa dallo stesso Barbero.

Il segretario Dem rivolge una domanda alla Giunta Regionale: «L'Assessore era andato a Valenza per una visita istituzionale? Nel qual caso non si capisce perché non abbia informato il sindaco; oppure per fare campagna elettorale? Nel qual caso, invece, avrebbe dovuto evitare di spostarsi con i mezzi istituzionali. Si tratta di scorrettezze che non si può lasciar correre. Lasciamo perdere l'abitudine di formulare promesse roboanti sotto elezioni con la speranza di influenzare il voto: su questo confidiamo che i cittadini valenzani non si facciano prendere in giro. Chiediamo però che si faccia chiarezza sulle modalità con cui opera l'Assessore Icardi e sulla possibilità di un utilizzo improprio dei mezzi di servizio, pagati dai cittadini e preposti allo svolgimento di attività istituzionali».