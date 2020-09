Deangelis non si apparenta ma prosegue il dialogo con il centrodestra

VALENZA - Escluso l'apparentamento ufficiale, Alessandro Deangelis, forte del grande risultato alle amministrative dello scorso weekend a Valenza, in vista del ballottaggio non chiude la porta a una sorta di accordo in favore di Maurizio Oddone.

«In questi giorni, su richiesta dei rappresentanti del Centro Destra, ho avuto modo di incontrare il candidato a sindaco Maurizio Oddone. Nel corso dei confronti sulla Valenza del futuro ho deciso di impostare il dialogo sulla base dei programmi e dei temi per noi fondamentali; constatata una non complessiva aderenza circa le rispettive istanze programmatiche, non posso che confermare l'impossibilita di un apparentamento organico con la coalizione di Centro Destra» dice Deangelis.

Ci sono però spiragli verso una possibile indicazione di voto: «Da attore civico propenso al dialogo, prima di esprimere una posizione di voto ufficiale, attendo che gli interlocutori in questione dichiarino una loro ultima e univoca intenzione tanto nel rispetto nostro quanto degli elettori che si attendono dalla Politica piena correttezza e trasparenza».

Nel caso, pur senza impegni di valore formale, si prospetterebbe per Deangelis, in caso di vittoria di Oddone, un qualche ruolo in Amministrazione, magari come presidente del consiglio comunale.