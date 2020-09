Ballerini-Oddone, il confronto

VALENZA - La sfida decisiva. Gli ultimi "colpi" per convincere l'elettorato. Luca Ballerini del centrosinistra e Maurizio Oddone del centrodestra si troveranno faccia a faccia martedì 29 settembre, alle ore 18, in piazza Verdi, per il confronto organizzato da 'Il Piccolo' e Radio Gold.

I due esponenti politici, che il 4 e 5 ottobre saranno protagonisti del ballottaggio, risponderanno alle domande dei giornalisti Fabrizio Laddago e Massimo Brusasco e cercheranno di convincere gli incerti. Da conquistare, in particolare, quel 12% di elettorato che, al primo turno, ha scelto Alessandro Deangelis.

Il dibattito pubblico (60 posti a sedere, già prenotati) sarà trasmesso sui siti www.ilpiccolo.net, www.valenzanews.it, www.radiogold.it e sul canale televisivo di Radio Gold (654 del digitale terrestre).