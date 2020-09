Acqui comincia bene, Castellazzo delude. Promozione: acuto Gaviese. In Prima sei gol a Sezzadio

ALESSANDRIA - Risultati e marcatori della prima giornata di campionato: categoria per categoria, partendo dall'Eccellenza per arrivare alla Prima, ecco come si sono comportate le formazioni della provincia.

ECCELLENZA

Comincia bene il campionato dell'Acqui di Arturo Merlo, che sfrutta l'effetto Ottolenghi e regola senza troppi patemi l'Atletico Torino. Debutto amaro, viceversa, per il Castellazzo di Fabio Nobili, superato a domicilio dalla corazzata Asti: decisivo il grande ex della sfida, Mattia Piana

Acqui-Atletico Torino 3-0 pt 13' Merlano; st 14' Ivaldi, 28' Coletti

Castellazzo-Asti 1-4 pt 12' Lewandoski (A), 19' Torre (C), 31' Piana (A); st 25' rig. Picone, 40' Lewandoski

PROMOZIONE

La Gaviese conquista il derby. La squadra guidata da Walter Taverna espugna Lu e afferma immediatamente le proprie ambizioni. Solo pari per l'Ovadese, frenata da un rigore fallito (Rosset) e da due legni clamorosi, mentre l'Asca si fa rimontare da Trofarello. Segno 'x' a Valenza (foto) nell'altra sfida tra due formazioni della provincia, fa festa l'Arquatese, cui basta Acerbo.

Arquatese-Cit Turin 1-0 pt 25' Acerbo

Asca-Trofarello 2-2 pt 5' Yassin (A), 23' Rossi (A); st 30' Zanghi (T), 43' D'Angelo (T)

Luese-Gaviese 0-2 pt 20' rig. Di Gennaro; st 34' Pellegrini

Mirafiori-Ovadese 1-1 st 5' Barbera (M), 9' Echimov (O)

Valenzana Mado-Stay O Party 1-1 pt 18' Michelerio (S), 34' rig. Galia (V)

Novese-Santostefanese 0-3 st 18' rig. Onomoni, 45' e 49' Gallo

PRIMA CATEGORIA

Gara pirotecnica a Sexadium, dove la grande favorita per il salto di categoria si salva solo nel finale contro il Cassano. San Giuliano Nuovo battuto a Costigliole nonostante una gara quasi tutta giocata in attacco, dividono la posta Capriatese e Fulvius. Colpo grosso del Solero, capace di andare a vincere sul terreno della Canottieri

CanottieriAL-Solero 0-3 Rinaldi, Camarchio, Mataj

Capriatese-Fulvius 1-1 pt 25' rig. Panariello (C); st 16' Cincinelli (F)

Costigliole-San Giuliano Nuovo 1-0

Felizzano-Cortemilia 2-0

Sexadium-Cassano 3-3 Hina (S), Giusio (S), Mighetti (S)

Spinettese-Monferrato 1-1 Schifino (S), Bocchio (M)

Tassarolo-Spartak 1-4 Daga (T); Porta (S), Petrov (S), Giordano (S), Giudice (S)

Junior Pontestura-Virtus Vercelli 4-2 Beltrame (J), Messano (J), Patrucco (J), Abradzha (J)