Niente passeggiata, il cuore di Valenza si festeggia domani in forma statica

VALENZA - Cambio di programma per l'evento di domani a Valenza “Insieme si può - Sorridendosi con gli occhi” organizzato domenica con l’intento duplice di ricordare le vittime del Covid e al contempo di celebrare l’impegno dei volontari della Città dell’Oro, le associazioni e i “Ragazzi delle mascherine” che hanno fatto in modo che Valenza fosse la prima città ad averle in distribuzione, persona per persona.

Su disposizione della Questura di Alessandria non ci sarà la prevista camminata. L'evento si svolgerà quindi in forma statica, nel rispetto delle normative di distanziamento anticontagio. Alle 10 è fissato il ritrovo in piazza Gramsci, alle 10.30 i discorsi delle autorità, alle 11 l'evento vero e proprio, che promette di regalare un colpo d'occhio notevole, con (ci si augura) centinaia di persone presenti con la maglietta che simboleggia l'impegno e il cuore dei volontari valenzani. Il ricavato della vendita della t-shirt (e dei cappellini) sarà utilizzato per finanziare un monumento e per fornire materiale destinato alle scuole cittadine.

Ad organizzare l’appuntamento, con il supporto di MyFamily e del Lions Club Valenza Host, sono le quattro principali realtà di volontariato cittadine: la Croce Rossa di Valenza, Avis Primo Soccorso, gli Amici dei Vigili del Fuoco e l’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile.