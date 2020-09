Valenza: arriva Gasparri per sostenere Oddone

VALENZA - In vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre, domani, sabato, arriverà a Valenza un nuovo "big" della politica nazionale, si tratta di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che alle 11 sarà in via Garibaldi per sostenere il candidato del centrodestra Maurizio Oddone.

«Siamo molto contenti dell’arrivo del Senatore Maurizio Gasparri – commenta il Commissario cittadino di Forza Italia Valenza Gianluca Colletti. Gasparri oltre ad essere un nostro senatore ha ricoperto diversi incarichi di prestigio tra cui quello di Ministro della Repubblica italiana, la sua presenza ci aiuterà a sostenere il nostro candidato a Sindaco Maurizio Oddone a fronte del prossimo ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Il Senatore Gasparri attualmente ricopre all’interno del Senato il ruolo di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, membro della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e membro della IV Commissione permanente (Difesa)».