Ballerini: "Ecco il mio progetto civico"

VALENZA - Al bar Garibaldi, la "Colazione col candidato" è in compagnia di Luca Ballerini, punto di riferimento della coalizione di centrosinistra. "Con Valenza Futura - spiega - ho messo insieme il meglio della città. Valenza ha bisogno di nuova linfa e deve essere attrattiva per gli investitori". Curiosità: "Ho cercato personalmente i candidati. A qualcuno che avrebbe voluto entrare ho detto no. E ora sta con gli avversari".

