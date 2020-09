Casale, primo stop. Castellazzo, pari con i Grigi

ASTI - Primo stop nel cammino del Casale verso l'inizio del campionato.

La squadra di Buglio cede di misura sul campo dell'Asti, decide una rete di Lewandowski, gran conclusione da fuori area nel primo tempo. Per gli ospiti alcune occasioni non sfruttate. Nerostellati di nuovo in campo domani, alle 16, in casa del Palazzolo.

Castellazzo sarà spettatore nel preturno di Coppa Piemonte: come tappa di avvicinamento all'esordio ufficiale i biancoverdi di Nobili affrontano la Berretti dell'Alessandria a CentoGrigio. Cascio sblocca subito il risultato, Liguoro fallisce il rigore del possibile 2-0, i grigi di Rebuffi pareggiano nel finale con Beka.

La Fulvius passa sul campo della PastorFrigor Frassineto. Valenzani in gol già al 10', con un colpo di testa di Morando su cross di Avitabile. Al 15' raddoppia Illario, sfruttando una apertura di Elfjer. La PastorFrigor potrebbe accorciare al 40' ma Pozzatello si fa intuire il rigore, calciato debolmente. Secondo penalty per i padroni di casa, al 45', che Vetri trasfoma. Nella ripresa, però, al 18', Alberto Barbera, appena rientrato in casa Fulvius dalla ValeMado, chiude i i conti.