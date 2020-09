Odg settore orafo. Pettazzi incassa l'ok del Governo ma chiede concretezza

VALENZA - «Mi fa naturalmente piacere che il Governo abbia espresso parere favorevole per il mio ordine del giorno - dice l'onorevole leghista Lino Pettazzi in merito alla decisione del Governo, comunicata mercoledì alla Camera dei Deputati, di assicurare parere favorevole al suo ordine del giorno contenuto nel Decreto Emergenza a sostegno del settore orafo e gioielliero - Il comparto orafo è un settore che è stato gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria, sia in termini di fatturato che di perdita delle professionalità a causa dell’abbassamento tecnico delle lavorazioni e di preoccupante calo della domanda: è per questo che ulteriori restrizioni potrebbero essere letali per i nostri artigiani e le nostre aziende».

Il provvedimento in esame, spiega Pettazzi, serve allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid -19, prevede che possano essere «adottate misure correlate allo stato di emergenza tra cui la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio».

Per questo, Pettazzi ha chiesto al Governo di impegnarsi «a ponderare con grande attenzione eventuali nuove misure restrittive per il settore fieristico tenendo presente le drammatiche conseguenze che potrebbero determinare; ad accelerare l'attuazione di quanto già accolto con gli ordini del giorno citati in premessa e ribaditi in questa sede»: «Qualora per esigenze sanitarie si dovessero adottare nuove limitazione commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso di gioielli e preziosi l’intera filiera ne potrebbe essere pregiudicata per sempre», aggiunge l’odg.

Il deputato leghista si era già impegnato a sostegno del settore orafo con un ordine del giorno al Decreto Liquidità e al Decreto Rilancio con cui il Governo si era impegnato a «valutare l’opportunità di individuare misure che supportino la ripresa del settore orafo-argentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da C ovid -19, prevedendo delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale».

«A fronte di un parere favorevole auspico che questo “consenso” non rimanga solamente un “parere” e il Governo faccia seguire investimenti, azioni e, dunque, un sostegno reale e concreto al comparto orafo e gioielliero», conclude Pettazzi.