Gli ultimi appuntamenti all'Arena Carducci

VALENZA - Ci si avvia verso la conclusione della rassegna "L'Arena ripArte" a Valenza. Nel fine settimana gli ultimi tre appuntamenti cinematografici di Made in Movie.

Giovedì 3 settembre la proiezione del documentario "Preghiere nel vento" del valenzano d'adozione Michele Piasco. Si tratta di un viaggio alla scoperta della tradizione spirituale del Ladakh (regione dell'India settentrionale) e del popolo tibetano che ospita, affrescato dai vividi colori delle decorazioni architettoniche e delle opere d'arte di ispirazione buddista, e contornato da testimonianze reali di monaci e profughi tibetani. Il documentario è stato selezionato all'International Documentary Film Festival, di Buenos Aires, in programma dal 9 al 20 settembre prossimo.

"La donna elettrica", venerdì 4 settembre, il film franco-islandese racconta la storia di Halla, una insospettabile signora di mezza età che ha l'aspirazione di salvare il mondo sabotando le multinazionali siderurgiche che stanno attentando alla sua splendida terra, diventando l'ecoterrorista più ricercata d'Islanda.

Fresca e divertente commedia per tutta la famiglia, sabato 5 settembre, "Se permetti non parlarmi di bambini!": da quando si è separato Gabriel non ha fatto altro che occuparsi di sua figlia Sofia. Quando però ritrova l'ex compagna di liceo Vicky, oggi più affascinante che mai, Gabriel è disposto a tutto. Così, quando Vicky gli fa capire che potrebbe essere sua per sempre, a patto che non ci siano bambini di mezzo, Gabriel non ha il coraggio di dirle la verità...

Ultimo appuntamento del ciclo Spring Up The Music, domenica 6 settembre, con "Il Male minore", band è formata da Matteo Cuomo (tastiere e voce), Fabio Ponzone (chitarra e voce), Filippo Ricci (batteria e percussioni), Simone Ricci (chitarra e voce) e Mario Gallo (tastiere). Cinque elementi uguali ma diversi tra loro, che in comune hanno la passione e la voglia di creare suoni variegati, un “melting pot” musicale, indie e commerciale allo stesso tempo, l’importante è che sia autentico e che sappia suscitare l’interesse del pubblico.

Lunedì 7 settembre, seconda serata di "Letture in cortile" format ideato da Morgan Cominato durante il lockdown e realizzato dal vivo sul palco dell'Arena Carducci su cui si alterneranno giovani lettori.

Tutte le serate hanno inizio alle ore 21.30 presso l'Arena Carducci di Valenza (via Carducci, 4). Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.