Sardine in piazzetta Verdi, con i libri in mano citando Pertini

VALENZA - Niente bandiere (se non tricolori italiani) e persone con libri in mano, chi con la Costituzione, chi stringendo tra le dita Don Ciotti e poi Karl Marx, Vito Mancuso, Don Gallo, Hannah Arendt e la Banalità del Male, Baricco e Oceano Mare,

Alce Nero parla di John G. Neihardt. Libri che hanno significati evidenti o personali, importanti per ognuno dei partecipanti questa mattina - circa 70 persone (tra loro l'assessore Costanza Zavanone) e alcuni candidati in lista per Luca Ballerini - in piazzetta Verdi alla manifestazione delle Sardine, movimento civico apartitico ma decisamente non apolitico.

L'evento, organizzato in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini nella non lontana piazza Gramsci, ha soddisfatto uno dei suoi organizzatori, Gianluca Spina, felice della partecipazione in un orario scomodo: «Non siamo contro nessuno, questa è una manifestazione per noi, per poter dire che a volte non siamo proprio contenti. La cultura e l'istruzione sono importanti per poter garantire a chiunque di poter manifestare un libero pensiero secondo coscienza e sapendo quello che sta facendo». La mattinata, alla quale hanno partecipato una quindicina di esponenti dell'Anpi di Valenza, si è concluso con la lettura di un celebre passo dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini: “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà”.