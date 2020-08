I Fratelli puntano sul decoro

VALENZA - Prima cosa, il decoro. Poi riflettori puntati sullo sviluppo della città, il lavoro, la cultura. Fratelli d'Italia si presenta (ore 18.30 di oggi, all'Arena Carducci) per conquistare Valenza, in appoggio al candidato a sindaco del centrodestra, il leghista Maurizio Oddone.

Platea con un centinaio di persone, Enzo Amich a presentare, il sindaco di Casale, Federico Riboldi, ospite d'onore. Poi Oddone, naturalmente, pronto ad accogliere i buoni propositi del partito di destra, guidato da un "civico" come Luca Merlino, reduce da 10 anni di consiglio comunale (sempre all'opposizione).

Ognuno dice la propria, si parla di orgoglio valenzano da ritrovare, cominciando dalla ripresa del mondo orafo, che non è esattamente in auge.

Mercoledì alle 12, attesa per Matteo Salvini, in piazza Gramsci. Contemporaneamente, manifestazione delle Sardine in piazzetta Verdi. Giovedì alle 16, tour cittadino di Rosato di Italia Viva, a supporto di Luca Ballerini.