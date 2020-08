Molinari: "Il Governo sta impedendo lo svolgimento della campagna elettorale"

VALENZA - L'onorevole Riccardo Molinari, segretario in Piemonte e presidente dei deputati della Lega, commenta il comizio elettorale di mercoledì prossimo alle 12 quando insieme a lui in piazza Gramsci a Valenza ci sarà anche il segretario del Carroccio e senatore Matteo Salvini. L'evento (nel rispetto delle disposizioni Covid) è organizzato per "spingere" la corsa del leghista Maurizio Oddone in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre.

“Matteo Salvini ha da sempre una straordinaria attenzione per la nostra provincia – sottolinea Molinari – l’Alessandrino è ormai davvero una delle sue roccaforti. Da noi è sempre stato accolto trionfalmente da militanti ed elettori, e quest’anno l’attesa, dopo i mesi terribili del Covid 19, e la manifesta incapacità del Governo Pd 5 Stelle di affrontare in maniera credibile l’emergenza economica, è ancora più forte. Il Governo di fatto sta impedendo lo svolgimento di una vera campagna elettorale, consapevole di quanto la Lega sia partito di popolo, e di piazza. Ma nonostante questo percepiamo un sostegno forte e crescente, e la voglia degli italiani di reagire, e di archiviare al più presto la fallimentare esperienza dell’Esecutivo Pd 5 Stelle”.

Molinari dedica poi una riflessione specifica a Valenza: “Questa è terra di imprese, di artigiani, di partite iva che il Governo ha dimenticato sia nell’emergenza Covid, sia nei provvedimenti successivi. ci auguriamo quindi che da Valenza arrivi un segnale forte e chiaro contro un governo senza visione economica, che sta buttando miliardi e ipotecando il futuro delle prossime generazioni in bonus 'a pioggia' inutili, senza avere la minima idea di come sostenere chi produce ricchezza e reddito".

Il comizio elettorale del Senatore Salvini e dell’Onorevole Molinari vedrà la partecipazione, oltre che del candidato sindaco del centro destra a Valenza Maurizio Oddone, dei candidati delle liste della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia.