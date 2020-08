Film, musica live e due "lezioni" all'Arena Carducci

VALENZA - Proseguono i fermenti artistici a Valenza con appuntamenti sempre più fitti. Sul grande schermo di Made in Movie all'Arena Carducci venerdì 21 agosto (ore 21.30) il film "Deepwater. Inferno sull'oceano", la storia vera dell'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon avvenuta il 20 aprile 2010 al largo della costa della Lousiana, e sabato 22 agosto (ore 21.30) "Benvenuti ma non troppo", divertente commedia francese in cui i cittadini parigini sono alle prese con un assurdo provvedimento del governo che li obbliga ad ospitare persone indigenti in casa propria.

Domenica 23 agosto, alle ore 21.30, torna la musica dal vivo con "Fooga & Nico" per la serie Spring Up the Music, la band propone un sound che spazia dal folk al folk-rock con alcuni momenti di rock psichedelico ma i testi sono rigorosamente in italiano.

La settimana che verrà porta con sé il nuovo ciclo "Lezioni al Chiostro", ideato dal professore di lettere Daniele Morgese, amico e sostenitore di Spring Up, il format già sperimentato in versione online durante il lockdown approda ora dal vivo sul palco dell'Arena Carducci. Lunedì 24 agosto Daniele Morgese parlerà di letteratura, nella serata intitolata "L'Arte censurata - Lolita di Nabokov", e martedì 25 agosto sarà ospite il professor Adriano Antonioletti che illustrerà "L'Arte a Valenza...oltre l'oreficeria", entrambe le serate avranno inizio alle ore 21.30.

Per tutti gli appuntamenti l'ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a biglietteria@valenzateatro.it o via sms al numero 324.0838829.