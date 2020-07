Milano - Sanremo, il percorso cambia ancora

ALESSANDRIA - Il percorso della 111a Milano - Sanremo cambierà ancora. Almeno nel tratto alessandrino: sabato 8 agosto i corridori entreranno in provincia dal ponte sul Po, transitando per Valenza, ma per raggiungere il capoluogo non passeranno, come era stato indicato in un primo momento, da San Salvatore e Gerlotti.

In queste ore è al vaglio degli organizzatori un tracciato diverso: possibile che si affronti la 'Colla', toccando esternamente Valmadonna, per poi percorrere la 'provinciale' 494, strada Pavia, anche vicino alla Cittadella, uscendo dall'abitato da via Giordano Bruno e Astuti, per dirigersi a Solero, al punto ristoro, a Felizzano e Abazia di Masio.

Le novità, però, dovranno essere studiate attentamente dalla Prefettura e dal Comando di Polizia Municipale. Una decisione definitiva è attesa a inizio settimana. Confermata, per il 5 agosto, la 101a Milano - Torino, che in provincia passerà per Altavilla, Cuccaro, Lu e Mirabello.