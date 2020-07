Anche a Valenza acqua "scontata" per le attività chiuse per Covid

VALENZA - Un aiuto "Una tantum" per le attività produttive costrette a chiudere durante la fase più acuta del Covid. Si tratta dell'opportunità possibile nel territorio dell'Ato2 (Biellese, Vercellese, Casalese e Valenzano): uno sconto nella bolletta dell'acqua di 100 euro.

Un aiuto che per Valenza è stato perorato dal proprio rappresentante in assemblea dell'Ato2, Luca Ballerini, vicesindaco e candidato alle imminenti amministrative.

L’iniziativa nata per essere un aiuto concreto alle attività produttive presenti nei territori di competenza dell’Ato2, prevede il reperimento delle risorse dal bilancio e l’erogazione di 100 euro per ciascuna impresa che ne farà richiesta compilando l’apposito modulo che attesta la chiusura dell’attività nel periodo più critico dell’emergenza pandemica dei mesi scorsi (farà fede il codice Ateco).

Secondo i calcoli dell’Ato2 saranno più di 5.000 le utenze che beneficeranno del contributo: la somma verrà erogata direttamente sulla bolletta attraverso il Gestore del servizio idrico del Comune e, per le utenze indirette, con modalità da definirsi dal Gestore.

«Ho votato con convinzione questo provvedimento perché ne beneficeranno direttamente alcune delle attività più colpite in questi mesi; l’ho fatto in rappresentanza delle imprese di Valenza e dei comuni del territorio facenti parte dell’ATO2. L’iniziativa potrà dare un piccolo sollievo alle fasce produttive più colpite. L’Ato2 ha stanziato anche 350 mila euro per le famiglie in difficoltà che potranno beneficiare facendone richiesta al servizio sociale» spiega Ballerini.

Sulle modalità di richiesta del contributo, da effettuarsi ad Amv (dal 20 luglio al 20 settembre) e sugli aventi diritto si può consultare il link.