Polvere di stelle: a palazzo Cavalli il cinema all’aperto

SAN SALVATORE MONFERRATO - Tornano gli appuntamenti pubblici, con le nuove regole, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. La ripresa delle iniziative vede come protagonista il cinema. La rassegna Polvere di Stelle prende il nome da un vecchio film in omaggio ad Alberto Sordi ed è proprio all'attore, nel centenario della nascita, che è dedicata la proiezione della prima pellicola. Il film d’esordio della rassegna, venerdì 17 luglio, è infatti Il medico della mutua di Luigi Zampa con l’Albertone nazionale e Bice Valori.

Nel cortile dell’ottocentesco palazzo Cavalli (via Francesco Cavalli 17), per quattro sere (indicativamente dalle 21,30, buio permettendo), con la collaborazione della Consulta Giovani organizzatrice di Sansapalooza e con la collaborazione di Stefano Careddu dell’Alessandria Film Festival, oltre al già citato cult con Alberto Sordi, saranno proiettate altre tre pellicole. Venerdì 24 luglio un documentario italiano di straordinario interesse, Star Stuff di Milad Tangshir, un viaggio verso tre osservatori astronomici situati negli angoli più remoti del pianeta, con il racconto delle storie degli scienziati che scrutano l’universo e delle persone che li attorniano. Martedì 28 luglio è la volta di Carnage di Roman Polanski con un quartetto di straordinari attori: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz e John C. Relly. Infine, venerdì 31 luglio è la volta di un altro grande film, uno dei più riusciti del regista livornese Paolo Virzì, vero erede dell’arte della commedia all’italiana: La prima cosa bella. La pellicola vede protagonisti Stefania Sandrelli, Valerio Mastrandrea, Claudia Pandolfi e Micaela Ramazzotti.

I posti a disposizione ogni sera sono in tutto settanta e l’ingresso, gratuito, è riservato in via prioritaria a chi prenota anticipatamente scrivendo a consultagiovanissmto@gmail.com. Obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento.