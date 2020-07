Berutti sul caso De Lellis: "Falsa beneficenza vergognosa"

ROMA - Dopo l'onorevole della Lega Lino Pettazzi anche il senatore di Cambiamo! Massimo Berutti interviene sul "Caso de Lellis".

«Le iniziative di falsa beneficenza di cui siamo stati testimoni in questi giorni sono vergognose. È giusto agire per fare chiarezza e se necessario denunciare chi abusa del marchio di Valenza e sfrutta il lavoro di tanti imprenditori. Questo episodio sgradevole ci richiama però soprattutto al tema più ampio e profondo della visione di insieme per il settore dell’artigianato orafo e alla necessità di mettere in campo misure strutturali che consentano di superare l’affanno dell’emergenza economica causata dal coronavirus, dando al settore strumenti per essere messo in sicurezza e reso ancor più competitivo».

L'occasione del commento è per il senatore giusta per un intervento più ad ampio respiro sul settore orafo: «Valenza è una realtà unica a livello globale per numero di imprese, qualità della produzione e prospettive di inserimento lavorativo. È tempo di creare sinergie e azioni concrete per questo mondo. La mia proposta - prosegue Berutti - è di lavorare ad un credito di imposta sostanzioso per le aziende che proiettano nel futuro i mestieri rari investendo nel talento. È un’idea che intendo portare avanti in Parlamento. Spetta alla maggioranza dimostrarsi sensibile e non lasciare cadere un’opportunità per migliaia di impreseche danno lustro al nostro Paese nel mondo e che meritano interventi veri e non la falsa beneficenza di qualche pseudo influencerin mala fede».