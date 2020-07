Comparto orafo: la camera approva l'Odg Pettazzi, Oddone soddisfatto

VALENZA - Mentre si attende solamente l'ufficializzazione dell'investitura del leghista Maurizio Oddone come candidato del centrodestra alle imminenti elezioni amministrative di Valenza (su Il Piccolo di oggi l'articolo), il Carroccio commenta con favore la recente approvazione alla Camera dell'Ordine del Giorno presentato dall'onorevole Lino Pettazzi a sostegno del comparto orafo, un atto che «dimostra l’importanza di un parlamentare che lavori per il territorio e sul territorio, con fatti concreti e non parole fumose».

Oddone, che della Lega a Valenza è, oltre che segretario, anche capogruppo in Consiglio Comunale, è soddisfatto per l’approvazione di un documento «fortemente voluto ed atteso dal Carroccio valenzano perché contiene proposte a sostegno del settore orafo-argentiero-gioielliero, con misure che lo supportino quali risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale e l’attivazione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello Sviluppo Economico per definire un vero piano di rilancio del settore».

«Il lavoro fatto da Lino Pettazzi, che conosce Valenza e il comparto produttivo che la contraddistingue nel mondo – prosegue Oddone – è importante e sinergico con l’azione a livello locale, in quanto il settore non vede nella nostra città soltanto i grandi brand, ma anche un tessuto di tante piccole e piccolissime aziende artigiane che costituiscono l’asse portante del sistema produttivo e, con le loro capacità e qualità, hanno fatto conoscere il Made in Italy del gioiello valenzano in tutto il mondo. Insieme abbiamo raccolto il loro grido di aiuto e insieme continueremo ad avanzare proposte ed iniziative in tutte le sedi per sostenerle».