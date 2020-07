Il lutto: in duomo i funerali di don Gianni

ALESSANDRIA - Stamani, in duomo ad Alessandria, il vescovo Guido Gallese ha dato l'estremo saluto a don Gianni Merlano, morto all'età di 88 anni. Sacerdote molto noto in diocesi, era penitenziere della cattedrale, ruolo che aveva assunto dopo avere lasciato Valenza, la città in cui è stato parroco di diverse realtà, tra cui il duomo.

Mite e preparato, don Merlano è stato apprezzato per il suo impegno. Lascia la sorella Maria Pia e tre nipoti. Il feretro è stato tumulato nel cimitero di Tassarolo, paese di cui è originaria la famiglia.