In arrivo altri fondi straordinari per gli interventi

TORINO - Prosegue l’impegno della Regione Piemonte per gli interventi da effettuarsi in seguito agli eventi temporaleschi e alle alluvioni del 2019. È stato infatti approvato lo stanziamento di un’ulteriore tranche da 2.893.926 euro per la Provincia di Alessandria e per i Comuni alessandrini danneggiati dagli eventi dell’estate, di ottobre e di novembre dello scorso anno.

«Il 2019 è stato un anno particolarmente pesante dal punto di vista climatico: tutto il Piemonte è stato flagellato a più riprese da eventi metereologici di straordinaria potenza - sottolinea l’assessore alla Difesa del suolo della Regione Piemonte Marco Gabusi – Ed ecco perché abbiamo lavorato con grande impegno per finanziare più interventi possibile e a più riprese, sfruttando la legge 38/78 che permette alla Regione di finanziare la spesa per interventi ed opere di pronto soccorso, lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale, interventi occorrenti per assicurare la sicurezza di fabbricati.

Gli interventi finanziati nell’Alessandrino a carattere comunale sono 34 in 27 Comuni per un importo totale di 2.237.231 euro e includono Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Berzano di Tortona, Bosio, Cartosio, Casalnoceto, Cassinelle, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Fabbrica Curone, Gavi, Melazzo, Molare, Momperone, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Morbello, Orsara Bormida, Ponti, Ponzone, Prasco, Rivalta Bormida, Sarezzano, Stazzano, Volpeglino.

Sono inoltre finanziati 25 interventi di competenza della Provincia di Alessandria per un importo complessivo di 656.694 euro e includono lavori sulle strade, consolidamenti di scarpate, coperture di edifici pubblici, interventi nelle scuole.