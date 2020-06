Addio ad Albino Sanna, ex pugile

VALENZA - Lutto nel mondo dello sport: si è spento Albino Sanna, 62 anni, pugile di buon livello all'inizio degli anni '80. Fra i match più importanti quello con Maurizio Stecca, sulle cinque riprese, che gli valse la ribalta nazionale,anche una intervista su 'Guerin sportivo', che Sanna conservava gelosamente, a testimonianza anche della sua fama di lottatore. Con Attilio Cavanna aveva proseguito la sua attività, anche come istruttore, alla Boxe Valenza.

Sanna era conosciuto anche per il suo lavoro di addetto alle affissioni per l'Amv, fino al 2012. Nel 2017 era stato coinvolto in un fatto di cronaca. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso.