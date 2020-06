Il For.Al tra i vincitori del progetto di storia contemporanea

VALENZA - Il gruppo della classe Operatore delle lavorazioni artistiche – II anno dell’agenzia For.Al “Vincenzo Melchiorre” di Valenza compare tra i vincitori della 39ª edizione del Progetto di Storia Contemporanea 2019/2020, con il punteggio di 95/100 assegnato dalla commissione di valutazione composta dai docenti degli Istituti Storici del Piemonte.

Il gruppo dei vincitori è composto da Chantal Bizzarri, Manuel Gradinariu, Ginevra Baratti, Manuel Bonacossa e Rexina Proshka, coordinato dalla professoressa Elena Piccioni, mentre un altro decente, Antonio Carandini si è occupato nello specifico di aiutare i ragazzi durante la realizzazione tecnica del progetto.

Il progetto è promosso dal Consiglio regionale del Piemonte, attraverso il Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte.

Il gruppo del For.Al, nell’ambito della rivisitazione storica di un evento passato che ha segnato la storia, ha eseguito un oggetto simbolico con tecniche Cad in grafica tridimensionale e con tecniche e finiture tradizionali. «Il manufatto – spiega Elena Piccioni - ha caratteristiche legate all’oreficeria classica e alla scultura digitale. Il gambo progettato in cera adotta linee essenziali ed è stato realizzato in similoro mentre la testa dell’anello termina con le due mani che si incontrano, realizzate in scultura digitale anch’esse fuse in similoro: attraverso il lavoro degli allievi valenzani le due Germanie si tendono la mano sulle rovine del muro».

«La partecipazione a questo progetto – aggiunge Veronica Porro, direttore generale For.Al – è stata per i nostri giovani allievi un motivo di riflessione su una tematica sempre attuale e che ha consentito un proficuo dibattito durante le ore di storia».