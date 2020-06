Pneumatici abbandonati a Valenza: in due nei guai

VALENZA - La Polizia Locale di Valenza ha recentemente rinvenuto due siti di abbandono di rifiuti in aree di proprietà demaniale del parco Musolino e di via del Castagnone. In totale sono stati trovati circa 100 pneumatici. Una "montagna" di rifiuti che tuttavia, dopo le indagini del caso, ha due responsabili: un imprenditore e un altro soggetto identificato che agiva su sue indicazioni. L'imprenditore, messo di fronte alle prove raccolte dalla Polizia Locale, non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità.

Il titolare dell’impresa e colui che allo stato delle indagini è risultato aver materialmente depositato gli pneumatici sull’area pubblica, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria. Nei loro confronti sarà inoltre elevata una sanzione amministrativa di 6500 euro da versarsi a favore dell’Ente provinciale dopo la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.