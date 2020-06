Scuole di musica per ricordare Taulino

ALESSANDRIA - Sarebbe stata Ovada, stavola, la città ospitante l'incontro organizzato dalle scuole di musica della provincia per ricordare Alessandro Taulino, ragazzo morto nel 2016, musicista per passione. L'emergenza ha avuto il sopravvento. E allora allievi e insegnanti si sono organizzati per un grande incontro online, previsto per stasera, venerdì alle ore 21.

Una diretta alla quale partecipano gli allievi delle 6 scuole con indirizzo musicale della provincia, oltre a quelli del liceo musicale del Plana di Alessandria.

Una kermesse che sarà aperta dai saluti di Tullio De Piscopo e di altri importanti artisti che hanno suonato con Franco Taulino, papà del compianto Alessandro.

La diretta sarà sul canale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9wZ16d5tBlAZW3TuBtXFKg?view_as=public

Andando sulla pagina https://facebook.com/events/s/memorial-alessandro-taulino-20/706849816794621/?ti=as si può confermare la partecipazione e invitare altri a partecipare.