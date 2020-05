Oddone plaude all'atto di indirizzo di Pettazzi sul settore orafo

VALENZA - La Lega di Valenza plaude l'atto di indirizzo presentato dal deputato del Carroccio Lino Pettazzi e approvato mercoledì alla Camera che prevede un sostegno alla ripresa del settore orafo e gioielliero, toccato in profondità dall’emergenza sanitaria.

L'atto è definito dal capogruppo a Palazzo Pelizzari e segretario valenzano Maurizio Oddone «frutto di una sinergia silenziosa tra la Sezione della Lega di Valenza e il deputato e sindaco di Fubine Monferrato, una persona che conosce il territorio e le sue necessità e ha agito senza tanti proclami ma con un atto concreto».

Lo stesso Oddone aggiunge: «È sotto gli occhi di tutti, e sarebbe assurdo negarlo, che il nostro territorio stia patendo le conseguenze di un qualcosa che non ha né voluto, né potuto evitare. Tuttavia occorre che l’Orgoglio Valenzano che contraddistingue le nostre aziende in tutto il mondo, sappia reagire con il contributo di tutti, non lasciando davvero indietro nessuno, né i grandi brand, né gli artigiani, a partire da quelli orafi che contraddistinguono da decenni il tessuto produttivo della Città, nè i commercianti e gli esercenti che hanno lanciato in queste settimane un grido di dolore acuto che le amministrazioni, a tutti i livelli non possono ignorare. La Lega di Valenza sarà sempre in prima fila, senza gesti roboanti, ma con azioni concrete, per supportare tutte queste realtà».