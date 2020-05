L'Uspidalì: tra gli ospiti nessun positivo al Covid

VALENZA - Marilena Griva, presidente della storica istituzione valenzana ”L’ Uspidalì” ha annunciato: «I tamponi Covid eseguiti sabato 2 maggio a tutti gli ospiti della struttura, risultano essere negativi».

Il fatto che nessun ospite abbia contratto il virus certifica l’ottimo lavoro svolto nel periodo di emergenza. La struttura era stata chiusa agli accessi esterni alle prime avvisaglie della pandemia con una decisione presa in coesione con l’amministrazione comunale già domenica 22 febbraio. Dal giorno successivo, quando i decreti emanati dal governo ancora non imponevano di adottare misure atte a contenere il diffondersi del Covid, le porte sono state chiuse e gli ospiti messi in protezione.

Al suo interno non sono mai state interrotte le attività di animazione e di fisioterapia al fine di continuare a dare un senso di normalità al lungo periodo della quarantena e per non far mancare agli ospiti quei momenti di socialità tanto attesi. Dal punto di vista della salute e della cura il presidente ha voluto sottolineare il lavoro degli Oss e dello staff sanitario che con attenzione hanno messo a punto tutti i possibili controlli monitorando sempre anche le più piccole variazioni.

Griva ha voluto infine ringraziare: «i parenti degli ospiti che hanno accettato tali misure e l’amministrazione comunale che ha contribuito fornendo a tutti gli operatori i dispositivi di protezione indispensabili» - ed ha poi concluso - «Il lavoro di squadra di tutti è stato vincente e questo nostro ospedalino, nostro perché nel cuore di tutti i valenzani, ha dimostrato ancora una volta di essere grande».