Il libro e il raduno. Mancini: "Viganò, ti voglio in Nazionale"

ALESSANDRIA - Ieri sera, diretta web per la presentazione di "Le mani del mago", il libro che Massimo Brusasco ha dedicato a Sergio Viganò (editore Bradipolibri). Ospiti il dottor Marco Salvucci, gli ex grigi Massimo Carrera, Ciccio Marescalco, Angelo Gregucci (attuale allenatore dell'Alessandria) e il ct dell'Italia, Roberto Mancini, che al "Viga" ha detto: "Devi venire con me in Nazionale".