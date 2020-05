DiValenza: oggi il penultimo webinar gratuito

VALENZA - Si terrà oggi dalle 14.30 il penultimo degli otto webinar promossi dal marchio DiValenza. Il seminario online ruoterà intorno all'argomento "Comunicazione consapevole: cosa significa raccontarsi, online e offline".

A parlarne sarà Raffaella Ronchetta, esperta nell'aiutare i marchi e le aziende a farsi conoscere attraverso la scritttura e le digital pr., che spiegherà quali strumenti utilizzare per curare la propria comunicazione e veicolarla scegliendo il canale migliore per far conoscere progetti, prodotti, idee ed eventi. Insomma, una carrellata di idee per avviare la strada della ripartenza.

Per parteciparvi sarà necessario registrarsi in anticipo sulla piattaforma Zoom, dove si svolgerà l'appuntamento, accedendo alla pagina dedicata.