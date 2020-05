Ripartono i cantieri a Valenza

VALENZA - Da ieri, lunedì 18 maggio, anche Valenza è entrata nella “fase 2” con la progressiva ripresa dei lavori presso i cantieri che erano stati, per forza di cose, sospesi. Ammontano a 173.000 euro i fondi per le opere destinate ad un’altra tranche di lavori pluriennali di ripristino e consolidazione strutturale.

Relativamente al cavalca-ferrovia sono state finalmente riaperte le officine di produzione che stanno realizzando gli appoggi laterali e la travata, il componente più importante dell’opera. Rete Ferroviaria Italiana ha pertanto concesso una nuova “finestra” di interruzione del traffico viario al fine di completare il montaggio del manufatto, precedentemente previsto per il mese di aprile, nel corso del prossimo mese di luglio. Non è stato riscontrato nessun problema in merito alla parziale caduta della recinzione del cantiere: la ditta appaltatrice è stata avvisata affinché intervenga per il ripristino.

L’assessore ai lavori pubblici Luca Ballerini ha inoltre annunciato che presto saranno varati i lavori per i servizi igienici delle scuole e per l’adeguamento sismico. L’agenda delle opere pubbliche prevede ulteriori lavori presso i marciapiedi e nuove asfaltature. Altri interventi sono in fase di avvio. In questi mesi è anche proseguito regolarmente la manutenzione del verde pubblico, mentre per quel che riguarda i lavori riguardanti il cimitero urbano , la durata prevista è di 90 giorni.

Lo stesso assessore ha voluto esprimere la propria solidarietà: «alle aziende appaltatrici e a tutte le realtà produttive in generale, che dopo il fermo obbligatorio, stanno cercando di ripartire» - concludendo poi con un augurio di buon lavoro - «in particolare ai lavoratori che in questi giorni riprendono le loro attività, tra mille difficoltà e paure, ma con tanta voglia di ricominciare ed andare avanti».