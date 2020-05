Mercoledì sera la presentazione web de "Le mani del Mago"

RIVARONE - Serata dedicata all'ultima pubblicazione del giornalista e scrittore Massimo Brusasco mercoledì sera sul sito dell'associazione Arca di Rivarone. Per il format "Arca web Tv" alle 21.30, sul sito si presenta "Le mani del Mago", libro dedicato alla figura di Sergio Viganò. Classe 1941, è stato uno dei più importanti massofisioterapisti del calcio italiano, anche se il calcio italiano non lo sa. O meglio, non lo sa il grande pubblico, perché gli atleti, compresi campioni di primissimo piano, ben conoscono le virtù di quest’uomo dal vocione imponente e dalla tecnica innovativa.

Insieme all'autore ci sarà il medico sportivo Marco Salvucci a parlare di questo straordinario massaggiatore dalle capacità diagnostiche straordinarie e dalle tecniche di recupero non convenzionali, un professionista che ha massaggiato il meglio dei calciatori mondiali, instaurando straordinari rapporti con Vialli, Mihajlovic, Gullit, Ibrahimovic, Ronaldo “Il fenomeno” e, ovviamente, Mancini.