Valenza: la Biblioteca Civica "si sposta" al Teatro Sociale

VALENZA - Da oggi, lunedì 18 maggio, la biblioteca riapre presso il foyer del Teatro Sociale di Valenza. I servizi bibliotecari sono infatti stati momentaneamente spostati dalla sede di Palazzo Valentino dove, la Protezione Civile allestirà nuovamente la sua base operativa per la distribuzione di mascherine alla cittadinanza.

Nel foyer del "Sociale" trasformato per l'occasione, lunedì e sabato (dalle 10 alle 12) e mercoledì

(dalle 10 alle 14) sarà possibile restituire i volumi presi in prestito e anche sceglierne di nuovi tra quelli che saranno in esposizione.

Per evitare la diffusione del contagio sono previste le norme di sicurezza nazionali che stabiliscono l'accesso di una persona per volta all'interno del percorso approntato per la scelta e la registrazione dei volumi. Gli utenti dovranno inoltre indossare sempre la mascherina e sanificarsi le mani con il gel igienizzante predisposto all'ingresso e mantenere la distanza di almeno un metro.

In questo momento di riapertura parziale del servizio e per agevolare l'utenza sarà anche possibile effettuare la prenotazione dei volumi preferiti telefonando allo 0131-949286 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure scrivendo una email a biblioteca@comune.valenza.al.it.

Per chi fosse interessato si ricorda che l'intero catalogo dei volumi posseduti dalla biblioteca civica di Valenza è disponibile sul catalogo online .