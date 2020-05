I cappellacci ricotta e spinaci, un risultato che stupisce

Le origini sono emiliane, anche se molte regioni ne rivendicano la 'paternità' del ripieno. In ogni caso, i cappellacci ricotta e spinaci sono un piatto che ha lunga tradizione, ma anche un successo garantito. Diego Bongiovanni propone un tocco personale di storia e cultura casalinga, per un risultato tutto da gustare, con la noce moscata capace di fare la differenza. L'abbinamento? Stefania, la nostra sommelier, consiglia un altro grande vino piemontese: un Roero Arneis, in grado di garantire un connubio raffinatissimo.